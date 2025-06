 Incendio nell’attico di un condominio a Cesena, nessun ferito

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un condominio di nuova costruzione situato in via Elsa Morante, nella zona della nuova urbanizzazione a Cesena. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16:15 per domare le fiamme che hanno interessato l’attico e la copertura dell’intero edificio, che è stato immediatamente evacuato.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e coinvolgono numerose squadre di pompieri. Al momento non si registrano persone ferite; all’interno dell’appartamento da cui sono partite le fiamme non si trovava nessuno al momento dell’incendio. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

La zona interessata si trova nella parte destra della rotonda della Foglia, in direzione di Rio Marano. La situazione sta sotto controllo e le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e delle strutture limitrofe.