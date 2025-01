Incendio notturno a Pesaro: Distrutto un capanno di legno in una comunità educativa

Nella notte tra giovedì e venerdì, un incendio ha colpito un casottino in legno situato nel giardino di una comunità educativa in via Tesei, a Pesaro. Le fiamme, visibili intorno all’una e mezza, hanno completamente distrutto la struttura, utilizzata per il ricovero di attrezzature per il verde, insieme a tutto il materiale conservato al suo interno.

I vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento hanno evitato ulteriori danni, sebbene il fuoco abbia danneggiato una vettura parcheggiata nelle vicinanze e la recinzione della comunità, nota come Casa Leonardi. Fortunatamente, non ci sono stati feriti nell’incidente.

Le indagini per stabilire le cause dell’incendio sono attualmente in corso, con i pompieri impegnati a raccogliere informazioni e rilievi sul luogo dell’accaduto.