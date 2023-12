Incidente a Ravenna: un’auto si schianta contro un blocco di cemento e finisce rovesciata in un campo

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Punta Marina, dove due auto viaggiavano in direzione di Ravenna. Le due vetture si sono toccate e una di esse è finita contro un blocco di cemento che separa le corsie, ribaltandosi successivamente in un campo adiacente. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, una Fiat Punto completamente distrutta, è stato portato in ospedale in condizioni di media gravità dal personale del 118. Nonostante la dinamica dell’incidente, il 30enne può considerarsi fortunato. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30 su via Destra Canale Molinetto, la strada che collega Ravenna a Punta Marina. Entrambe le vetture, inclusa una Lancia Y, viaggiavano in direzione di Ravenna. La Polizia locale sta ancora indagando sulle cause dell’incidente e nel frattempo ha dovuto gestire il traffico a seguito dello schianto e dei rallentamenti consequenziali. Il conducente del 30enne, che aveva un seggiolino a bordo anche se non stava trasportando alcun bambino in quel momento, è rimasto gravemente ferito dopo l’impatto con il blocco di cemento e il ribaltamento dell’auto. Il personale del 118 è intervenuto immediatamente sul luogo con ambulanza e un medico a bordo di un’auto, poiché l’elisoccorso non poteva decollare a causa della nebbia.