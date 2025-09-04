Incidente a Rimini: auto in fiamme dopo uno schianto in zona porto, coinvolte tre cicliste

Un incidente si è verificato giovedì 4 settembre intorno alle 13 nel tratto tra via Destra del Porto e via Coletti, lungo il porto canale di Rimini. Una vettura Hyundai, condotta da un uomo di mezza età, ha perso il controllo del veicolo, che ha prima urtato una Peugeot e poi si è schiantato contro le barriere che delimitano la pista ciclopedonale. Immediatamente dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco.

Nella zona si trovava una donna in bicicletta con le due figlie, che sono state sfiorate dall’auto senza riportare ferite gravi. Tutte e tre sono uscite praticamente illese, nonostante l’impatto fosse stato potenzialmente molto pericoloso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, e la Polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica.

La donna e le bambine sono state trasportate in ospedale per accertamenti, principalmente a causa dello spavento. Seppur i danni materiali siano ingenti, non si registrano feriti gravi. L’episodio ha generato grande paura tra gli utenti della pista ciclopedonale, molto frequentata in zona.