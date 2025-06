Incidente a Rimini tra auto e moto: una ragazza in ospedale

Rimini, 16 giugno – Un incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12:30 in viale Regina Elena, all’incrocio con via Giacomo Leopardi e via Giulietta degli Spiriti. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura guidata da una donna stava svoltando a sinistra verso via Giulietta degli Spiriti, diretta verso Riccione, quando è avvenuto lo scontro con una motocicletta Honda. A bordo del veicolo a due ruote c’erano un ragazzo e una ragazza.

Nel violento impatto, il motociclo si è schiantato contro un palo, causando il ferimento della passeggera, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e stabilizzare i coinvolti. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Al momento, non sono disponibili dettagli sulle condizioni della ragazza né ulteriori aggiornamenti sulle cause dell’incidente.