Incidente a Sant’Agata Feltria: Auto si sfrena e cade in un dirupo

Un incidente insolito si è verificato nella serata di giovedì 16 gennaio a Sant’Agata Feltria, precisamente in via Marecchiola. Un’automobile, una Volkswagen Golf, è precipitata in un dirupo dopo essersi sfrenata mentre era parcheggiata. L’episodio è accaduto intorno alle ore 20.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Novafeltria e i carabinieri. Fortunatamente, al momento della caduta, non c’era nessuno all’interno del veicolo, evitando così il rischio di feriti. Il proprietario, ignaro dell’accaduto, è stato rintracciato nella sua abitazione. Le prime indagini suggeriscono che l’auto fosse stata lasciata senza un corretto utilizzo del freno di stazionamento.

Dopo aver accertato che non vi erano ulteriori pericoli, i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni e fatto rientro. Ora spetterà al proprietario provvedere al recupero della vettura con l’ausilio di un carro attrezzi privato.