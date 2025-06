Incidente a Verucchio: scooter con targa sammarinese con a bordo due minorenni coinvolto in scontro con auto

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Cantelli di Verucchio, coinvolgendo uno scooter con targa sammarinese e due minori a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo a due ruote stava tentando un sorpasso quando si è scontrato con un’auto che stava svoltando nella stessa direzione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e la polizia locale per i rilievi e le operazioni di assistenza. Uno dei due giovani a bordo dello scooter si trova in condizioni gravi ed è stato trasferito in ospedale tramite elicottero. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente.