Incidente a Villa Verucchio: anziano di 96 anni muore investito sulla Marecchiese

Un uomo di 96 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Villa Verucchio, lungo la strada Marecchiese. L’incidente si è verificato poco dopo le 17 nel centro abitato, mentre la vittima si trovava sul marciapiede insieme alla badante.

Secondo le prime ricostruzioni, non è ancora chiaro come l’auto, una Opel Astra condotta da un uomo, abbia colpito l’anziano. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le operazioni di rilievo e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.