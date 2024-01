Incidente domestico a Rimini: 78enne gravemente ustionata a causa di fiamma nel camino

Oggi, martedì 9 gennaio, in via Ginevra a Rimini, si è verificato un incidente domestico che ha causato ferite molto gravi a una donna anziana di 78 anni. La signora ha riportato ustioni sul 100% del corpo a causa di un ritorno di fiamma, verosimilmente causato dall’utilizzo di sostanze infiammabili per accendere il fuoco nel camino. Anche il marito, di 85 anni, ha subito bruciature alle gambe, seppure di entità meno grave. Tuttavia, le condizioni della moglie sono particolarmente preoccupanti.

Per prestare i soccorsi, sono giunti sul posto il personale del 118, i Vigili del Fuoco e due pattuglie di Polizia. La donna è stata rapidamente trasferita in eliambulanza presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata insieme al marito presso il Centro Grandi Ustionati.

Questa tragica vicenda pone l’attenzione su quanto sia fondamentale prestare la massima attenzione e cautela quando si utilizzano sostanze infiammabili, specialmente all’interno delle proprie abitazioni. Invitiamo tutti a prendere le precauzioni necessarie per evitare incidenti domestici di questo genere.