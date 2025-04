Incidente ferroviario a Parma, coinvolti due treni. La linea convenzionale sospesa, nessun ferito grave

Un incidente ha coinvolto un treno merci e un regionale nei pressi di Parma.

L’ultima carrozza del merci, di una compagnia straniera, è sviata dai binari, intorno alle 16.30 e alcuni sassi della massicciata ferroviaria si sono alzati da terra e hanno colpito un treno regionale.

Dalle prime informazioni non ci sono feriti, se non molto lievi. La circolazione è stata sospesa tra Reggio Emilia e Parma sulla linea convenzionale con ripercussioni anche sull’Alta velocità. La Polfer è sul posto per gli accertamenti, insieme ai carabinieri.

Il regionale sarebbe ripartito.

Treno merci sviato, ‘tre persone lievemente contuse’

“Pochi minuti fa nella zona di via Toscana ha sviato una carrozza di coda di un treno merci di una compagnia estera. Siamo immediatamente arrivati sul posto, non c’è dispersione di merci pericolose, ma l’incidente ha fatto schizzare moltissime pietre dalla massicciata ferroviaria che ora occupano tutta la strada e i danni sono ingenti”. Lo dice il sindaco di Parma Michele Guerra. “Al momento solo tre persone coinvolte hanno riportato contusioni di lieve entità, ma occorrerà monitorare la situazione. La prima impressione, da qui, è che si debba davvero ringraziare che non sia successo nulla di molto più grave”, aggiunge.

Ansa