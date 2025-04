Grave incidente ieri sera nella strada che collega Montecerignone a Mercatino Conca. Intervenuto l’elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada provinciale che collega Monte Cerignone a Mercatino Conca, nell’entroterra marchigiano. Un uomo, alla guida di un’autovettura in direzione mare, è uscito di strada per cause ancora da accertare. Le condizioni meteorologiche erano buone al momento dell’incidente, e non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero del veicolo e la pulizia della carreggiata. La viabilità è stata ripristinata dopo alcune ore, una volta completati gli interventi necessari.

L’uomo alla guida è stato soccorso dal personale del 118 e, a causa delle gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso. Le sue condizioni non sono state rese note al momento.