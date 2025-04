Incidente mortale a Cattolica: Motociclista perde la vita nello scontro con un furgone

Cattolica è stata teatro di un tragico incidente ieri pomeriggio lungo la via Emilia Romagna. Un uomo di 59 anni, residente in zona, ha perso la vita a seguito di un impatto tra la sua Harley Davidson e un furgoncino Fiat Ducato, condotto da un ventiduenne di Tavullia.

L’incidente è avvenuto durante una manovra di svolta a sinistra del furgone, in quella che sembra essere stata una situazione di mancata precedenza. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare a causa delle gravissime ferite riportate.

Il giovane alla guida del furgone, visibilmente provato dall’accaduto, è stato trasportato in ospedale per ricevere assistenza a seguito del forte choc emotivo. Nel frattempo, la polizia locale ha avviato un’indagine per chiarire i dettagli e le responsabilità legate alla dinamica dell’incidente.