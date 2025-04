Incidente mortale a Gambettola, motociclista perde la vita schiantandosi contro un muro

La tragica notizia della morte di Thomas Pantani, un motociclista di 30 anni di Longiano, ha sconvolto la comunità cesenate. L’incidente mortale è avvenuto la notte scorsa, poco dopo mezzanotte, in via Pascoli a Gambettola. Secondo quanto emerso dall’indagine iniziale condotta dai Carabinieri, sembra che Pantani abbia perso il controllo della sua moto per motivi ancora da determinare, finendo fuori strada e schiantandosi contro il muro di una casa. Nonostante i soccorsi immediati da parte del personale del 118, il giovane è deceduto durante il tragitto in ambulanza verso l’ospedale, nonostante i disperati sforzi dei medici per salvarlo.