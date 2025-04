Incidente mortale sull’A13 nel Ferrarese: Un autotrasportatore perde la vita

FERRARA, 21 GEN – Questa mattina, poco dopo le 6, un tragico incidente ha avuto luogo sull’autostrada A13 Bologna-Padova, nei pressi del casello di Ferrara Nord. Un autotrasportatore di 66 anni di origine bosniaca ha perso la vita dopo aver tamponato un camion mentre si trovava alla guida del suo furgone.

Le prime notizie rivelano che il camion, condotto da un uomo di origine slovacca di 56 anni, si sarebbe immesso nella corsia di marcia principale senza rispettare le norme di precedenza, uscendo da un’area di servizio. L’impatto ha avuto conseguenze fatali per la vittima, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, dei vigili del fuoco e della polizia stradale, che hanno gestito la situazione e avviato i rilievi del caso.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con code che hanno raggiunto i nove chilometri. In seguito all’evento, è stata aperta un’indagine per omicidio stradale, con il conducente del camion attualmente sotto inchiesta. Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente per chiarire le responsabilità.