Incidente nella tenuta di Gatcombe Park, commozione cerebrale per la principessa Anna

La principessa Anna è stata ricoverata in ospedale a seguito di un “incidente” alla tenuta di Gatcombe Park ieri sera che le ha provocato “lievi ferite e una commozione cerebrale”. Lo ha detto oggi Buckingham Palace spiegando che la principessa Anna è ricoverata al Southmead Hospital di Bristol dopo una caduta “come misura precauzionale in osservazione”. Si prevede che “si riprenderà completamente e rapidamente”, ha aggiunto la nota.

La principessa Anna, 73 anni, è la sorella minore di re Carlo . “Il Re viene tenuto informato e si unisce a tutta la Famiglia Reale nell’inviare il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla Principessa per una pronta guarigione”, si legge in una nota di Buckingham Palace.

La causa dell’infortunio della principessa Anna non è confermata, ma, scrive la Bbc, si ritiene sia compatibile con un potenziale impatto con la testa o le gambe di un cavallo. La principessa Anna si sarebbe dovuta recare in visita in Canada alla fine di questa settimana per partecipare a una cerimonia presso un monumento ai caduti a Terranova. Durante le recenti commemorazioni del D-Day, la principessa Anna ha incontrato i veterani e le loro famiglie al cimitero di guerra di Bayeux in Francia.

La Bbc descrive la principessa Anna come una delle reali che lavorano di più e portano avanti molti impegni. ”Il suo senso del dovere pubblico combinato con un approccio concreto ha fatto sì che diventasse una delle reali più popolari, con indici di approvazione costantemente elevati nei sondaggi di opinione”, scrive la Bbc. Noto il suo interesse per i cavalli e i suoi successi negli sport equestri. E’ stata il primo membro della famiglia reale a competere alle Olimpiadi, ai Giochi di Montreal nel 1976.

La principessa Anna è la secondogenita di Elisabetta II e del principe Filippo ed era la terza in linea di successione al trono quando nacque nel 1950. Ora è 17esima in linea di successione. Si è sposata due volte. Il suo primo marito, il capitano Mark Phillips, è il padre dei suoi due figli, Peter e Zara. Il suo secondo marito è il vice ammiraglio Sir Timothy Laurence.

