Incidente stradale a Misano Adriatico: Donna ferita trasportata in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente stradale ha coinvolto una donna alla guida di un veicolo Ssangyong in Via Misano Adriatico, precisamente all’altezza del civico 11. La conducente ha perso il controllo del mezzo, per motivi attualmente sotto indagine, finendo contro il muretto di una abitazione.

Subito dopo l’accaduto, sono stati allertati i soccorsi. La donna, che ha riportato ferite, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “Ceccarini” di Riccione con un codice di media gravità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale della Valconca, che hanno avviato i rilievi del caso, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente.