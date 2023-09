Incidente stradale a Ponte Verucchio: due suore finiscono in una scarpata e ne escono illese

“La macchina ha preso il via ed è andata giù per la scarpata . In quegli istanti ho pregato il Signore di proteggerci e così non è successo niente”.

È il racconto di suor Norma, una delle due suore di 84 anni che, nel primo pomeriggio di oggi, sono finite in una scarpata all’altezza di Ponte Verucchio mentre viaggiavano sulla loro vecchia Fiat Punto bianca.

Suor Maria invece è ancora incredula: “La macchina volava, come ha fatto a non rovesciarsi ancora non lo so…”.

Suor Norma era al volante e una volta arrivata alla rotonda ha frenato. La vettura, non rispondendo ai comandi, ha proseguito la sua marcia precipitando nella scarpata. Incredibilmente la Punto non si è cappottata, arrivando a ridosso del fiume.

Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria che hanno constatato l’incolumità delle due religiose che, una volta estratte dall’abitacolo, sono state affidate ai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri per svolgere i rilievi di rito. Le due sorelle, partite da San Marino, erano dirette all’ospedale di Santarcangelo, dove suor Maria era attesa per una visita.