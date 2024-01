Incidente stradale a Rimini: uomo perde il controllo del veicolo e abbatte un semaforo

Oggi a Rimini si è verificato un altro incidente stradale, il secondo nella stessa giornata. Dopo la collisione di questa mattina in cui una donna incinta è rimasta coinvolta lungo via San Martino in Venti, un altro incidente si è verificato intorno alle 12.30 in via Coriano.

Durante l’accaduto, l’automobilista ha perso il controllo del veicolo abbattendo un semaforo. Il fatto è avvenuto nei pressi di via Acquabona, e l’uomo coinvolto è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Infermi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi del 118 e la Polizia Locale. Le cause dell’accaduto sono ancora da determinare, potrebbe essere stata una distrazione, un colpo di sonno o un malore a causare la perdita del controllo del veicolo da parte dell’uomo, che ha finito per colpire un palo del semaforo abbattendolo.

Nonostante il veicolo fosse semidistrutto, l’uomo è riuscito ad uscirne e poco dopo è stato soccorso dal personale del 118. Inoltre, una pattuglia della Polizia Municipale è intervenuta sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi di legge e regolamentare la viabilità.