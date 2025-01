Incidente stradale a San Giovanni in Marignano: scontro tra auto e scooter. Donna trasportata all’ospedale di Riccione

Incidente stradale oggi intorno alle 15:30 in Via del Mare a San Giovanni in Marignano. Un uomo di mezz’età, alla guida di una Fiat 500, stava percorrendo la strada in direzione San Giovanni – Cattolica quando, giunto alla rotatoria dell’A-14, in corrispondenza delle vie Al Mare e Via Malpasso si è scontrato con una donna in scooter, che stava percorrendo la rotonda in direzione Via Malpasso. Le cause dell’impatto sono ancora da accertare.

Lo scontro causato la caduta della donna che è stata sbalzata sull’asfalto. Successivamente è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Ceccarini di Riccione. Sul posto, per i rilievi consueti, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di San Giovanni in Marignano.