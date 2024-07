Incidente stradale in A14 tra Forlì e Faenza: tra le persone coinvolte anche una bambina trasportata in ospedale

I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti oggi intorno alle 10:40 per un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture in A14, al chilometro 71+700 in carreggiata nord, direzione Bologna, tra Forlì e Faenza. Gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, uno dei quali alimentato a GPL. Sono state sette le persone coinvolte, inclusa una bambina che è stata trasportata precauzionalmente in ospedale, mentre gli altri occupanti sono risultati illesi.

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità, con la chiusura di una corsia che ha provocato una coda di alcuni chilometri. Sul posto era presente anche la polizia stradale per regolare il traffico e gestire la situazione.