Incidente sul lavoro a Conselice: agricoltore gravemente ferito

Un incidente di lavoro si è verificato oggi intorno alle 12:40 in un podere situato tra via Casazza e Pontiroli, a Conselice. Un agricoltore ha subito lesioni gravi, tra cui la parziale amputazione di una mano e un trauma cranico. Le cause dell’accaduto sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito in ambulanza. Considerando la gravità delle ferite, è stato richiesto anche l’intervento di un’eliambulanza proveniente da Ravenna. L’agricoltore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le cure necessarie. Le autorità proseguono con le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.