Incidente sul lavoro a Napoli, morto un operaio ventenne nel cantiere della metropolitana

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere della metropolitana di Napoli, in zona Capodichino. Il bilancio è di un morto, un operaio di 20 anni, e due feriti in prognosi riservata. Gli operai sarebbero stati travolti dal cedimento del terreno durante i lavori per la nuova metro tra Capodichino e Poggioreale. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.