Incidente sul lavoro a Ravenna: operaio ferito da un bullone schizzato da un impianto in pressione

Questa mattina intorno alle 11, si è verificato un incidente in un’azienda di via Edison a Ravenna. Un operaio di 36 anni, di origine iraniana e residente in città, è rimasto ferito da un pezzo di metallo che si è staccato da un impianto in pressione. Il bullone, esploso come un proiettile, ha colpito l’uomo sotto l’ascella di un braccio, provocandogli una ferita.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’eliambulanza. L’operaio è stato trasportato in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, dove riceverà le cure necessarie. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.