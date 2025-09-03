Incidente sulla Strada Statale Adriatica a Savignano Mare: camion si ribalta, chiusura temporanea

Nella mattinata di oggi, la strada statale Adriatica è stata temporaneamente interdetta al traffico in direzione nord all’altezza del km 186,500, nei pressi del casello di Savignano Mare, vicino all’Iper Rubicone. L’interruzione si è resa necessaria a causa di un incidente che ha coinvolto un camion bilico, finito fuori strada e caduto nella scarpata.

L’incidente, avvenuto poco prima delle 12, si è verificato in modo autonomo e ha provocato la distruzione delle barriere di sicurezza. Le squadre di Anas e le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per gestire la viabilità e facilitare la riapertura della carreggiata. Il conducente del veicolo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Cesena; le sue condizioni sono considerate non gravi.

L’intera tratta è rimasta chiusa fino alle 13, quando è stata riaperta al traffico in direzione nord, dopo aver messo in sicurezza la zona. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a coordinare eventuali interventi di ripristino.