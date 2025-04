Incidente tra due autobus a Roma, almeno 8 feriti

Incidente tra due autobus in via Cesare Castiglioni all’altezza di via Sebastiano Vinci a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Almeno 8 persone sono rimaste ferite nello scontro avvenuto non lontano dalla stazione Monte Mario. Quattro persone sono state trasportate in ospedale, in codice rosso, dalle ambulanze dell’Ares 118. Si tratta di una mamma di 31 anni con la figlia di due mesi, trasportate al Gemelli, una 49enne portata al Cristo Re e una 52enne al san Filippo Neri.

Altre quattro persone, inoltre, sono state portate, in codice giallo, rispettivamente, al Cristo Re, al San Filippo Neri, all’Aurelia Hospital e al Gemelli.

AdnKronos