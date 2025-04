Proseguono gli incontri pubblici su tutto il territorio comunale del Centrodestra unito di Bellaria Igea Marina (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Lista Civica del Sindaco Giorgetti e la lista civica Noi con Filippo Giorgetti) che ha compattamente sostenuto in questi 5 anni il Sindaco Filippo Giorgetti.

La continuazione del percorso iniziato nel 2019 a sostegno dell’attuale Sindaco che le forze di Centrodestra hanno cominciato dalla zona colonie nei giorni scorsi.

IL prossimo incontro si terrà martedì 12 Marzo prossimo alle ore 20.45 presso il Centro Sociale Alta Marea in Via Carducci e riguarderà questa volta principalmente la zona del porto, punto da sempre nevralgico del territorio, cerniera urbanistica e fondamentale cucitura fisica ed ideale dell’intera comunità.

Continua quindi per noi il percorso di condivisione degli sviluppi, delle problematiche e degli eventuali suggerimenti da parte dei cittadini , proprio con la volontà di farli partecipare alla stesura delle linee programmatiche per il futuro.

La volontà di dare voce liberamente ai residenti per fare evidenziare dai cittadini stessi, elemento fondamentale di valutazione e analisi del bisogno, della qualità e dei servizi a loro disposizione, e poter ulteriormente raccogliere spunti e riflessioni fondamentali per costruire il futuro di Bellaria Igea Marina.

Dal particolare si passerà poi ai progetti, ai lavori realizzati su tutto il territorio, al potenziamento dei servizi, in sostanza ad una visione complessiva e organica della città, analizzando tutti temi importanti.

Siamo certi che come sempre il grande senso civico che i bellariesi e gli igeani hanno da sempre dimostrato sarà dominante e sarà determinante per il potenziamento della comunità tutta.

Il motto “Condividere il presente per costruire il futuro” può certamente dare l’idea del senso del ciclo di incontri, oltretutto una ulteriore occasione per essere tra i nostri concittadini e percepire direttamente le loro sensazioni e i loro bisogni.

CENTRODESTRA BELLARIA IGEA MARINA

(Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Lista Civica del Sindaco Giorgetti, Lista Civica Noi con Filippo Giorgetti)