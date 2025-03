INCONTRO A RIMINI TRA I VERTICI DEI SINDACATI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E IL MINISTRO DELLA SALUTE ONOREVOLE SCHILLACI

In data odierna, in occasione del terzo congresso Nazionale FNOPI che si sta svolgendo a Rimini, i vertici provinciali dei sindacati medici della medicina generale Fimmg e Snami e il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini hanno incontrato il Ministro della Salute Onorevole Schillaci per affrontare tematiche relative alle sfide del futuro nazionale della Medicina Generale e della Sanità Territoriale.

Al confronto, voluto e organizzato dal Dott. Nicola Marcello Consigliere Regionale, erano presenti la Segretaria Provinciale Fimmg Dott.ssa Giulia Grossi, la Vicesegretaria Provinciale Fimmg Dott.ssa Chiara Crescentini, il Presidente Provinciale Snami Dott. Pietro Pesaresi, il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini Dott. Giulio Mignani e il Tesoriere dell’Ordine dei Farmacisti Dott. Christian Vandi.