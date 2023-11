Incontro straordinario tra Magica Gilly e Valentino Rossi

Giovedì 2 Novembre la nota illusionista Magica Gilly, una grande fan di Valentino Rossi, ha condiviso un momento straordinario con uno dei più grandi campioni di motociclismo di tutti i tempi.

Durate questo incontro avvenuto a Tavullia, Magica Gilly ha donato a Valentino Rossi il suo libro ” 50 giochi di magia per veri illusionisti” e ha dimostrato il suo profondo apprezzamento per il campione.

Alla luce di questa straordinaria unione tra due mondi, non possiamo fare a meno di chiederci se vedremo Valentino Rossi fare magie d’ora in poi, grazie al suo nuovo libro.

Inoltre siamo lieti di annunciare che Magica Gilly tornerà al Festival internazionale della magia di San Marino, di cui è co organizzatrice insieme suo padre Gabriel.

L’ evento patrocinato dalla segreteria di stato per il turismo si terrà dal 15 al 17 marzo a San Marino.

La responsabile comunicazione

Alessandra Massi