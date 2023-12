INCREDIBILE – Ho letto che anche a San Marino qualcuno si è ammalato di NATALOFOFIA … di Paolo Forcellini

Se fosse vera la notizia che a un sacerdote non sarebbe stato concesso, come avviene tutti gli anni, l’ingresso nelle aule di una scuola sammarinese per portare un saluto in occasione del Santo Natale, credo che sarebbe una decisione che esula dalla la cristianità della nostra Repubblica ,sperando non decisione presa per non offendere altre religioni.

Intanto sui social c’è, sembra, chi già critica questa decisione.

Paolo Forcellini