Incubo terremoto sulle frane, controlli in corso su case

Tende in giardino in attesa della verifica sull’agibilità

Calcinacci caduti fuori ma anche dentro casa, bicchieri infranti, librerie ribaltate.

La paura è stata grande questa notte a Tredozio, uno dei paesi dell’Appennino forlivese più colpiti dalle frane, insieme alla vicina Modigliana, nell’alluvione di maggio. Diverse persone stanno attendendo i controlli per capire se la loro abitazione è agibile, c’è chi sta montando tende in giardino e chi si sta sistemando in auto. È stato allestito il palazzetto dello sport per chi non se la sentirà di passare la notte in casa.

