Indagati due cittadini ucraini per maltrattamenti e circonvenzione di incapace a Rimini

Due cittadini ucraini, un uomo di 55 anni e una donna di 48 anni, sono attualmente sotto indagine per maltrattamenti e circonvenzione di incapace nei confronti di un’anziana ultraottantenne a Rimini. L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia della nipote dell’anziana, preoccupata per le condizioni di salute della zia e per la gestione delle sue finanze.

Secondo quanto emerso, la coppia avrebbe utilizzato il bancomat della donna per coprire spese personali, tra cui cene in ristoranti, eventi sportivi e acquisti vari. La donna, assunta come badante nel giugno 2021, avrebbe anche approfittato della situazione per utilizzare l’auto dell’anziana per attività quotidiane come recarsi dal parrucchiere e fare shopping.

Le indagini hanno rivelato che i due avrebbero sottratto almeno 57.000 euro, un importo che ha sollevato ulteriori interrogativi. La procura di Rimini ha autorizzato una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono state raccolte prove documentali. Inoltre, si indaga su presunti maltrattamenti, poiché l’anziana sarebbe caduta in più occasioni durante il periodo di assistenza, richiedendo anche cure mediche. Questi eventi hanno spinto il nipote a segnalare la situazione alle autorità competenti.