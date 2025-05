Indagine su Arturo Vidal e altri calciatori del Colo-Colo per accuse di abusi sessuali

La procura di Santiago del Cile ha avviato un’inchiesta su Arturo Vidal, ex calciatore di Inter e Juventus e attuale membro del Club Social y Deportivo Colo-Colo, e su altri suoi compagni di squadra, dopo una denuncia relativa a presunti abusi sessuali che si sarebbero verificati durante una festa notturna in un locale.

Stamattina Vidal è stato brevemente trattenuto per un controllo d’identità presso una stazione di polizia, per poi essere rilasciato. Il colonnello Gerardo Aravena, della prefettura di Santiago Andes, ha spiegato che l’ex centrocampista della Serie A è stato accompagnato al commissariato per accertamenti preliminari e poi ha potuto lasciare la stazione di polizia.

L’indagine coinvolge anche altri calciatori del Colo-Colo, ha comunicato la procura. Secondo Aravena, le altre persone presenti all’evento sono state identificate sul posto e potrebbero essere convocate in futuro per fornire le loro dichiarazioni.

I fatti risalgono alla scorsa notte: verso le quattro del mattino, una giovane che partecipava alla festa ha contattato i familiari, dicendo di sentirsi male e chiedendo che qualcuno andasse a prenderla. La sorella della ragazza ha quindi sporto denuncia per abusi, affermando che la giovane appariva incapace di reggersi in piedi, forse a causa di alcol o altre sostanze.