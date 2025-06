Indagini su presunti abusi su una turista riminese in Puglia: quattro giovani salentini dichiarano innocenza e contestano le accuse

Quattro ragazzi provenienti salentini sono coinvolti in un’indagine per presunti abusi sessuali su una giovane turista riminese di 25 anni. I giovani, tutti originari di Melissano, Taviano e Taurisano, hanno respinto le accuse, sostenendo che quanto accaduto sia stato un rapporto consensuale.

Le indagini sono in corso sotto la direzione della Procura di Lecce. Durante le attività investigative, i carabinieri hanno sequestrato il cellulare di uno dei sospettati, trovando un video di circa tre minuti che potrebbe documentare quanto avvenuto quella notte. Gli inquirenti stanno valutando se il filmato sia stato condiviso in chat, ipotesi che potrebbe aggravare la posizione dei giovani, anche con l’accusa di revenge porn.

La vicenda è emersa dopo la denuncia della vittima, che si è presentata all’ospedale di Gallipoli il 12 giugno, riportando lesioni compatibili con quanto raccontato. La turista ha riferito di aver trascorso la serata in compagnia di amiche, incontrando poi alcuni giovani del luogo. La serata, iniziata in un locale sulla costa di Gallipoli e proseguita a Mancaversa, si sarebbe conclusa con la ragazza che si sarebbe appartata con uno degli indagati, per poi essere raggiunta da altri membri del gruppo.

Sono in corso anche gli esami tossicologici sulla turista, mentre gli investigatori analizzano il contenuto del video sequestrato e altre prove per ricostruire l’accaduto. La posizione dei quattro giovani resta sotto approfondimento, con le autorità che attendono ulteriori sviluppi investigativi.