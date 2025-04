Individuato dai Carabinieri della Stazione di Imola l’autore della violenza sessuale avvenuta nei confronti di una donna italiana 58enne

Imola (BO): I Carabinieri della Stazione di Imola, nel corso della serata hanno arrestato un 39enne, originario della Tunisia, attualmente senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violenza sessuale commessa all’inizio di giugno 2024. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, dopo che la donna, 58enne italiana, durante il pomeriggio dello scorso 21 giugno, seduta ad un tavolino posto all’esterno di un bar di Imola per consumare una bevanda, è stata avvicinata dallo straniero, a lei sconosciuto prima di allora, il quale, dopo una breve e superficiale conversazione tenuta con la donna, all’improvviso le si è avvicinata ed ha iniziato un approccio di tipo fisico. La donna, rimasta attonita per quanto accaduto, lo ha immediatamente allontanato ed ha telefonato al 112. Al termine delle indagini, i Carabinieri della Stazione di via Morelli hanno individuato il presunto autore della violenza sessuale, il quale è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza durante l’intera scena. Elemento essenziale è stato anche la testimonianza della donna, la quale ha riconosciuto con assoluta certezza lo straniero riportato all’interno di un apposito fascicolo fotografico redatto dai militari. Rintracciato dai Carabinieri, il 39enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Bologna “Rocco D’Amato”.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna