Infortunio sul lavoro a Bagnacavallo: autista cade scendendo dal suo camion, ricoverato in gravi condizioni al Bufalini

Questa mattina si è verificato un infortunio sul lavoro in via del Cà del vento a Traversara di Bagnacavallo. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma è stato riportato che l’autista di un camion di spedizioni è caduto mentre stava scendendo dal veicolo, colpendo violentemente la testa. Immediatamente sono state inviate sul posto un’ambulanza con auto medicalizzata e successivamente è stato richiesto l’intervento dell’elimedica per trasportare l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena. Attualmente l’uomo è ricoverato in condizioni gravi, anche se non è in pericolo di vita. Inoltre, i Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi necessari.