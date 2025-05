Infortunio sul lavoro nel Piacentino, operaio grave

Infortunio grave a Caorso: un operaio di 42 anni coinvolto in un incidente aziendale in provincia di Piacenza. L’operaio è caduto da una passerella alta tre metri, riportando un violento trauma cranico. I colleghi lo hanno trovato privo di conoscenza e in arresto cardiaco.

Per fortuna, è stato possibile utilizzare il defibrillatore presente nell’azienda in attesa dell’arrivo del servizio di emergenza 118.

Grazie all’intervento del defibrillatore, il cuore dell’uomo è ripartito e è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cremona, dato che l’eliambulanza non ha potuto intervenire a causa delle condizioni meteo.

La dinamica e le cause dell’infortunio stanno ora essere indagate dai carabinieri presenti sul luogo.