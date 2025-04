Iniziata la pulizia delle scritte vandaliche al Campus di Cesena

A due mesi dal raid no vax che aveva imbrattato il Campus universitario di Cesena, le operazioni di rimozione dei graffiti sono finalmente in corso. Le scritte in vernice rossa, lasciate sul perimetro dell’edificio, richiedono interventi complessi a causa della struttura dei mattoni a vista e della resistenza dello spray utilizzato. La ripulitura, già avviata dall’ateneo Alma Mater, si preannuncia lunga e costosa.

Il 19 febbraio scorso, alcuni soggetti avevano immortalato con video il blitz notturno, vantandosi poi in chat Telegram di aver scritto messaggi con toni complottisti e deliranti. Questo atto vandalico ha suscitato ampia reazione pubblica e le autorità hanno aperto indagini in cerca dei responsabili. La situazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli spazi universitari e sulla tutela delle strutture pubbliche contro atti di sabotaggio.