“INNESTO”: Un viaggio nell’arte contemporanea a Pennabilli. Dal 20 dicembre al 5 gennaio una mostra, organizzata da Placebo Collective

Dal 20 dicembre al 5 gennaio una mostra, organizzata da Placebo Collective, che esplora la contaminazione culturale attraverso linguaggi artistici differenti

Pennabilli, 26 novembre 2024 – Venerdì 20 dicembre, nel cuore del centro storico di Pennabilli, inaugurerà “Innesto”, una mostra che esplora la contaminazione culturale attraverso linguaggi artistici diversi.

Organizzata da Placebo Collective, la mostra, allestita presso l’antico Palazzo del Bargello, potrà essere visitata fino al 5 gennaio 2025.

L’inaugurazione del 20 dicembre, alle ore 19, sarà arricchita da un buffet speciale a cura del ristorante Il Piastrino, offerto da Placebo Collective, e da una sessione musicale dal vivo.

“Innesto” è un progetto che fonde scultura, fotografia, video e installazioni, creando un percorso espositivo che invita il pubblico a riflettere sul potere trasformativo dell’arte. La mostra, concepita come un incontro di stili e tradizioni, vuole stimolare nuove riflessioni sulla contaminazione culturale e artistica.

Placebo Collective, ha ideato questo progetto per dare spazio a voci diverse e per creare un’esperienza coinvolgente che mescola innovazione e tradizione. Protagonisti giovani artisti emergenti – Emanuele Fasciani, Linda Cavalli & Alberta Corsucci, Alexa Ganzerla e Martina Savioli – con opere che spaziano tra fotografie, ritratti e sculture, per raccontare il tema dell’innesto culturale.

“Innesto“, portando in un borgo storico giovani artisti italiani, vuole insinuarsi e trasformare il concetto di arte contemporanea nel territorio della Valmarecchia.