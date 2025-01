Insediato il nuovo Direttivo dell’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino

Si è insediato ufficialmente il 3 gennaio scorso, il nuovo Direttivo dell’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino a seguito del rinnovo delle cariche avvenuto con le elezioni del 07 dicembre 2024.

Il nuovo Direttivo è composto dal Presidente Massimiliano Vandi, dal Segretario Francesco Biordi e dal Tesoriere Andrea Venturoli.

L’insediamento ha visto il passaggio di consegne da parte del Direttivo precedente al quale, i nuovi vertici dell’Ordine, esprimono profonda gratitudine per l’instancabile lavoro svolto, l’impegno e la dedizione profusi nella tutela e nella promozione della professione.

“Il triennio che ci aspetta – commentano Vandi, Biordi e Venturoli – sarà sicuramente caratterizzato dal dover affrontare grandi sfide per la nostra professione, a partire da una società in costante e rapido cambiamento, nell’ambito inoltre, di una sempre maggiore integrazione con l’Unione Europea. Per questo l’impegno del nuovo Direttivo si concentrerà sulla promozione della formazione continua e dell’aggiornamento professionale, anche in un’ottica allargata e di collaborazione con gli altri Ordini professionali della nostra Repubblica. Fondamentale per noi la condivisione e la collaborazione con tutti gli iscritti. Una delle nostre priorità, sarà infatti – concludono Presidente, Segretario e Tesoriere dell’Ordine – sostenere i colleghi nell’affrontare le nuove sfide professionali, offrendo strumenti di crescita e formazione, operando, laddove possibile, in sinergia per consolidare il ruolo dello psicologo nella società sammarinese”.

San Marino, 08.01.2025