Insegnante di sostegno picchia bimbo di 7 anni, arrestata. A Cesenatico indagini dei carabinieri in una scuola elementare

È accusata di aver picchiato un bimbo di 7 anni.

Per questo una insegnante di sostegno di 63 anni è stata arrestata a Cesenatico e si trova ai domiciliari.

Lo riporta l’edizione locale del Resto del Carlino, spiegando che l’arresto è avvenuto al termine di mesi di indagini partite dalle segnalazioni dei genitori – difesi dall’avvocato Luca Bertuccini di Cesenatico – che a fine 2023 avevano notato sul bimbo che qualcosa non andava, anche dei segni sul volto. A segnalare anche un’altra insegnante.

La Procura di Forlì aveva quindi incaricato delle indagini i carabinieri che per l’attività investigativa hanno impiegato militari in abiti civili e apparecchiature per le intercettazioni ambientali e video nella scuola elementare.

Dalle registrazioni è emerso un quadro di violenze e soprusi, condotte aggressive da parte della maestra, che si rivolgeva al bambino spesso con insulti e utilizzava gli schiaffi contro il piccolo, nonché tirate di orecchi. Il provvedimento cautelare è stato firmato dal gip e materialmente eseguito l’altro giorno dai carabinieri. Nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria convocherà la donna per la prima udienza del processo che la vedrà indagata per diversi episodi di violenza aggravata.

L’arresto è scattato per impedire alla 63enne di continuare ad usare violenza sul minore e su altri scolari.