INTENSIFICATI I CONTROLLI DA PARTE DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA PER CONTRASTARE I REATI E LE CONDOTTE ILLECITE TENUTE DA MINORENNI

Provincia di Bologna: I Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, unitamente alla S.I.O. (Squadra Intervento Operativo) del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” e al nucleo cinofili del Comando Provinciale di Bologna, nell’ambito di un’attività finalizzata al monitoraggio e al controllo delle strutture per minori stranieri non accompagnati della provincia, a seguito anche di episodi di delinquenza minorile, nel corso della mattinata hanno svolto alcune perquisizioni domiciliari alla ricerca di sostanze stupefacenti e oggetti atti ad offendere illegalmente detenuti. Nella circostanza, i Carabinieri hanno recuperato alcuni manufatti affilati e appuntiti la cui detenzione all’interno del centro è vietata (rasoi usa e getta, tubolari metallici, bastoni con la punta acuminata e altri oggetti contundenti), tutti restituiti alla responsabile della struttura non potendo risalire ai rispettivi proprietari. I Carabinieri hanno altresì rinvenuto nella disponibilità di un minore una carta postepay e una tessera sanitaria, entrambe intestate ad un’altra persona e di cui il minore non ha saputo giustificare la provenienza. Lo stesso pertanto è stato accusato del reato di ricettazione e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Un altro episodio è successo nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un minorenne accusato del reato di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, e segnalato alla Prefettura di Bologna un altro minorenne come assuntore di sostanze stupefacenti. Nella circostanza una pattuglia di Carabinieri hanno controllato tre giovani ragazzi nei pressi del parco pubblico “Raffaele Pettazzoni”, che alla vista dei militari hanno accelerato il passo per non essere fermati. Raggiunti, sono subito apparsi sofferenti al controllo dei militari che hanno immediatamente percepito un forte odore tipico di sostanza stupefacente provenire in particolar modo da uno dei tre ragazzi. Al termine del controllo, uno è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 19cm e con una lama lunga 8cm occultato all’interno della tasca del giubbino, un altro, invece, in possesso di 5 frammenti di hashish del peso complessivo di circa 2 grammi avvolti all’interno di un involucro di cellophane trasparente; il tutto occultato in una delle tasche del giubbino che indossava. Al termine del controllo i tre minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori, mentre il coltello e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati, quest’ultima consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna per le successive analisi tecniche.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna