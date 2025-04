Intensificati i controlli del territorio, in vista delle festività Pasquali: tre arresti per la Polizia di Stato

In occasione delle festività Pasquali è stata intensificata l’attività di controllo del territorio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nello specifico, nella giornata di domenica, durante un posto di controllo è stata fermata un’autovettura con a bordo 5 soggetti. Durante l’identificazione si appurava che 2 degli occupanti, di circa 45 anni, risultavano ricercati in ambito nazionale per scontare le pene di 6 e 5 anni per i reati di tentata rapina aggravata, furto aggravato e truffa. In seguito agli accertamenti emersi, i soggetti venivano tradotti presso la Casa Circondariale di Rimini e Forlì.

Inoltre, le volanti intervenivano nei pressi del lungomare di Rimini, durante l’attività di pattugliamento, per uno straniero in evidente stato di ubriachezza. Lo stesso alla vista degli operatori si inalberava, agitando la lama che stringeva tra le mani, con la quale si era procurato delle lesioni al braccio. All’atto dell’identificazione lo stesso risultava destinatario della misura di divieto di dimora nel Comune di Rimini e di un ordine di custodia cautelare in carcere, per il quale veniva associato al carcere di Rimini.

Nei giorni successivi e per tutte le festività proseguiranno i controlli intensificati per garantire ordine e sicurezza pubblica.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.