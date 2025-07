Internazionali di Tennis San Marino Open. Lo slovacco Klein elimina il francese Royer, prima testa di serie, e nei quarti sfiderà l’austriaco Neumayer

Mentre calano le prime ombre della sera arriva la prima grande sorpresa nella 32ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, Challenger ATP 125 (montepremi € 181.250) in svolgimento sino a domenica 20 luglio sui campi in terra del Centro Cassa di Risparmio di Montecchio. Si tratta dell’uscita di scena, al secondo turno, del francese Valentin Royer, n.110 Atp e principale favorito, che ha ceduto in tre set allo slovacco Lukas Klein. Il 27enne di Spisska Nova Ves, attualmente al 186° posto della classifica mondiale ATP, per oltre due ore è riuscito a fornire un rendimento costante di buon livello. Nel primo parziale il davisman slovacco è rimasto sempre attaccato all’avversario e quando ha servito sul 5-4 per il 24enne di Neuilly sur Seine è stato bravo a recuperare dallo 0-30, così per dirimere l’equilibrio è stato necessario il tie-break, nel quale Klein ha fatto valere la rapidità dei suoi colpi incamerandolo per 7 punti a 3. Non tarda la reazione del transalpino, che in febbraio in Ruanda ha fatto doppietta di titoli portando a tre il suo bottino in questo circuito (a Sibiu nel settembre 2024 il primo trofeo), senza dimenticare in questa stagione le finali a Zadar e Bratislava: con un break Royer indirizza la frazione e pareggia il conto. Sostanziale equilibrio nel parziale conclusivo fino al 4-4, quando lo slovacco (nell’agosto di un anno fa arrivato vicino alla Top 100, con record personale di numero 109 Atp) ha saputo piazzare l’allungo vincente che gli ha aperto le porte dei quarti.

Klein, nel 2025, semifinalista nei Challenger di Pau e Praga, venerdì si giocherà un posto nelle semifinali con l’austriaco Lukas Neumayer (n.168 Atp), settima testa di serie, che nell’incontro di apertura del programma sul Centrale si è imposto in tre set (6-2 3-6 6-4) sul paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n.257). Il 22enne di Salisburgo, dopo aver dominato il primo parziale (cinque game consecutivi dal 2-1 per il sudamericano), si è portato avanti di un break anche nel secondo set ma dal 3-2 in suo favore si è come bloccato, perdendo lucidità e consentendo il ritorno del 21enne di Asuncion, ex n.1 del mondo junior, con un titolo conquistato nel circuito Challenger (lo scorso anno a San Leopoldo, in Brasile) oltre a tre finali, tutte sulla terra battuta. Neumayer, in carriera cinque finali nel circuito Challenger (l’ultima in ordine di tempo in maggio a Vicenza) ritrovava comunque intensità nel suo tennis in avvio di terza partita, strappando subito la battuta all’avversario (2-0), un break conservato sino al termine, così da proseguire la sua avventura sul Titano.

In una giornata che si è aperta con il ‘Greet, Meet and Play – Incontra e gioca con i campioni del San Marino Open’, con la possibilità per bambini e ragazzi di palleggiare, chiedere autografi e selfie e rivolgere domande ad alcuni dei protagonisti del torneo (a tarda sera, invece, dopo la conclusione delle partite si svolge il Player’s Party), guadagna l’ingresso nei quarti di finale anche l’altro francese Luka Pavlovic, che sul punteggio di 3-6 7-6(3) 1-1 ha avuto via libera per il ritiro dell’argentino Federico Agustin Gomez (n.6 del seeding) infortunatosi alla coscia destra e costretto ad alzare bandiera bianca, dando poi forfait in doppio.

In questa competizione si interrompe nei quarti il cammino dei giovani italiani Carlo Alberto Caniato e Lorenzo Carboni, in gara con una wild card, che hanno portato al match tie-break la coppia numero 1 del tabellone, formata dal polacco Karol Drzewiecki e dal cinese di Taipei Ray Ho.

BIGLIETTI – I biglietti per assistere alle sfide degli Internazionali di Tennis San Marino Open saranno acquistabili nella biglietteria del Centro Tennis, aperta nelle giornate del torneo a partire da un’ora prima dell’inizio delle partite (prezzo: da lunedì 14 a giovedì 17 luglio 20 euro, da venerdì 18 a domenica 20 luglio 30 euro). Acquistabile anche l’abbonamento per tutto il torneo ad un prezzo di 100 euro.

RISULTATI

Singolare, ottavi: Lukas Klein (Svk) b. Valentin Royer (Fra, n.1) 7-6(4) 3-6 6-4, Lukas Neumayer (Aut, n.7) b. Adolfo Daniel Vallejo (Par) 6-2 3-6 6-4, Luka Pavlovic (Fra) b. Federico Agustin Gomez (Arg, n.6) 3-6 7-6(3) 1-1 rit.

Doppio, quarti: Karol Drzewiecki/Ray Ho (Pol/Tpe, n.1) b. Carlo Alberto Caniato/Lorenzo Carboni (Ita, wc) 6-0 6-7(5) 10-4, Andrew Paulson/Michael Vrbensky (Cze) b. Patrik Trhac/Marcus Willis (Usa/Gbr, n.2) 7-5 6-4, Siddhant Banthia/Alexander Donski (Ind/Bul) b. Inigo Cervantes/Daniel Rincon (Spa) 3-6 6-3 10-4. Milos Karol/Vitaliy Sachko (Svk/Ucr) b. Federico Agustin Gomez/Luis David Martinez (Arg/Ven, n.4) per ritiro.