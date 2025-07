Internazionali di Tennis San Marino Open. L’ultimo quarto di finale di ieri sera va al croato Dino Prizmic

Nell’ultimo quarto di finale, in serata, in un match tutto Next Gen il croato Dino Prizmic, quinta testa di serie, ha sconfitto 6-2 6-2 il tedesco Justin Engel qualificandosi per la semifinale dove sfiderà l’argentino Thiago Tirante, secondo favorito del seeding.

Results – Friday, 18 July 2025

Men’s Singles – Quarterfinal

Lukas Klein (SVK) d [7] Lukas Neumayer (AUT) 67(3) 64 64

[3] Matteo Gigante (ITA) d Luka Pavlovic (FRA) 36 64 63

[5] Dino Prizmic (CRO) d Justin Engel (GER) 62 62

[2] Thiago Agustin Tirante (ARG) d Harold Mayot (FRA) 63 63

Men’s Doubles – Semifinal

Milos Karol (SVK)/Vitaliy Sachko (UKR) d Andrew Paulson (CZE)/Michael Vrbensky (CZE) 64 62

[1] Karol Drzewiecki (POL)/Ray Ho (TPE) d Siddhant Banthia (IND)/Alexander Donski (BUL) 75 64

Internazionali di Tennis San Marino Open – San Marino, San Marino

€181,250

13 – 20 July 2025

ORDER OF PLAY – SATURDAY, 19 JULY 2025

Center Court – start 11:00 AM

Doubles Final – [1] Karol Drzewiecki (POL) / Ray Ho (TPE) vs Milos Karol (SVK) / Vitaliy Sachko (UKR)

Starts At 6:30 PM

[5] Dino Prizmic (CRO) vs [2] Thiago Agustin Tirante (ARG)

Not Before 8:30 PM

Lukas Klein (SVK) vs [3] Matteo Gigante (ITA)