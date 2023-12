Coriano. Interventi di manutenzione stradale. La prossima settimana modifiche alla viabilità su tratti della SP50

Coriano, 15 dicembre 2023 – Per consentire alcuni lavori di risanamento e manutenzione stradale della SP 50 nell’abitato di Pedrolara di Coriano, lunedì e martedì 18 e 19 dicembre il tratto, da via Saponi a via Monte Poggio, subirà delle modifiche alla viabilità con la chiusura alla circolazione dalle ore 8 alle 18. Apposita segnaletica di cantiere verrà istituita per tutta la durata dei lavori.

Si segnala inoltre che la prossima settimana verrà istituito il senso unico alternato di marcia nel tratto della SP 50 Coriano-Misano in corrispondenza del centro abitato di Coriano in via G. di Vittorio tra la scuola secondaria di I grado “ Gabellini” e via del Balcone. Gli interventi eseguiti dalla ditta Pesaresi Giuseppe S.p.A. per conto di Hera consisteranno nel ripristino della pavimentazione stradale a seguito di lavori di scavo già eseguiti per la posa della linea fognaria. Programmati successivi interventi nel secondo tratto di via di Vittorio interessato da precedenti lavori alla condotta fognaria.

Si procederà inoltre a lavori di nuova asfaltatura, dopo l’esecuzione di precedenti interventi nel tratto di S.P.31 Flaminia Conca, all’altezza del ristorante “La Greppia”.

Ufficio Staff del Sindaco