Interventi di manutenzione sulla linea Ravenna-Rimini: Sospensione della circolazione ferroviaria sabato 8 e domenica 9 febbraio

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Ravenna-Rimini, programmati dalle 23 di venerdì 7 alle 23 di domenica 9 febbraio. Le operazioni includeranno la demolizione del ponte ferroviario a Cesenatico, dove i binari attraversano la zona del Camping Zadina, in via Mazzini. A seguito della demolizione, sarà costruito un nuovo rilevato in terra per sostenere l’infrastruttura ferroviaria.

Circa 50 tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici, supportati da 20 mezzi d’opera, saranno attivi in cantiere. Durante questi lavori, la circolazione ferroviaria sarà temporaneamente sospesa tra le stazioni di Cervia e Cesenatico.

Per garantire la mobilità dei viaggiatori, il servizio di Trenitalia Tper fra Ravenna e Cesenatico verrà svolto con autobus sabato 8 e domenica 9 febbraio. Alla riapertura della linea, prevista per lunedì 10 febbraio, i treni percorreranno inizialmente la tratta a velocità ridotta, con alcune corse ancora garantite tramite autobus fino al 16 febbraio.

Si segnala che, in caso di utilizzo del servizio bus, i tempi di percorrenza potrebbero aumentare a causa del traffico stradale e che il numero di posti disponibili potrebbe essere limitato. Inoltre, il trasporto di biciclette e animali di grossa taglia non sarà consentito sui mezzi, fatta eccezione per i cani guida.