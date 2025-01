Intervento chirurgico innovativo a Milano salva la vita ad una neonata con tumore raro

Anna, una neonata di appena 28 settimane, è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza al Policlinico di Milano a causa di un teratoma sacrococcigeo, un raro tumore benigno che ha raggiunto quasi 600 grammi di peso e stava compromettendo la sua vita. La massa tumorale è stata scoperta durante un’ecografia alla sedicesima settimana di gestazione.

I genitori, residenti nel Nord Est, sono stati indirizzati alla Clinica Mangiagalli, specializzata in gravidanze ad alto rischio e nel trattamento di questa particolare neoplasia, che si verifica in un caso ogni 35.000 nascite. Durante la ventiseiesima settimana, il team di Chirurgia Fetale ha eseguito un intervento per interrompere il flusso sanguigno verso il tumore utilizzando una tecnologia laser, consentendo così ad Anna di rimanere nel grembo materno per ulteriori due settimane.

Alla ventottesima settimana, si è reso necessario un cesareo urgente. Alla nascita, Anna pesava 1,6 chili, di cui quasi la metà era costituita dalla massa tumorale, che è stata rimossa durante un intervento di due ore. Il dottor Ernesto Leva, chirurgo pediatrico e direttore del Dipartimento Materno-Infantile, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra diverse specialità mediche che ha reso possibile l’operazione e la cura della neonata.

Dopo il successo dell’intervento, Anna è ora in grado di tornare a casa con i genitori. Il dottor Leva ha dichiarato che il team continuerà a seguire la bambina nel corso della sua crescita, in particolare durante la pubertà, un periodo che richiederà attenzione.