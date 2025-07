Intervento della Polizia Locale a Santarcangelo contro il campeggio abusivo in zona artigianale: allontanate quattro carovane di nomadi 

La Polizia Locale del Comune ha effettuato un intervento nella zona artigianale di Santarcangelo per contrastare il fenomeno del campeggio abusivo. Durante le operazioni, sono state allontanate quattro carovane di nomadi che stavano soggiornando senza autorizzazione.

In particolare, in via Gronda Est, gli agenti hanno emesso tre diffide e una sanzione amministrativa nei confronti di coloro che erano responsabili dell’occupazione illegale dell’area. L’attività si inserisce in una più ampia azione di controllo volta a contenere il fenomeno del degrado e a garantire il rispetto delle normative locali.

L’intervento si inserisce in un contesto di monitoraggio continuo da parte delle forze dell’ordine per prevenire situazioni di illegalità e tutelare l’ordine pubblico nelle zone di competenza. Non sono stati riportati incidenti o danni durante le operazioni.