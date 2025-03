Intossicazione di massa tra studenti in gita scolastica a Paestum. Le autorità sanitarie locali impegnate a determinare la fonte dell’intossicazione

Recanati (Macerata), 28 marzo 2025 – Un’escursione scolastica a Paestum ha assunto toni drammatici per circa 70 ragazzi delle classi terze dell’istituto Mattei di Recanati. Dopo una cena in un ristorante locale, molti studenti hanno manifestato sintomi di intossicazione alimentare, scatenando una serie di eventi che hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Le prime avvisaglie di malessere si sono manifestate nella notte tra mercoledì e giovedì, quando diversi alunni hanno iniziato a vomitare e a soffrire di disturbi gastrointestinali. La situazione è rapidamente degenerata, coinvolgendo quasi tutti i partecipanti alla gita. Gli insegnanti, preoccupati per il benessere degli studenti, hanno contattato il 118 per ricevere assistenza. Anche alcuni docenti hanno accusato sintomi simili, sebbene in forma meno grave.

Le autorità sanitarie locali sono attualmente impegnate a determinare la fonte dell’intossicazione, mentre i genitori degli studenti hanno espresso preoccupazione e cercato aggiornamenti sulla salute dei loro figli. In seguito all’incidente, è stata presentata una denuncia ai carabinieri, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di chiarire le responsabilità.

Il viaggio, programmato per quattro giorni, avrebbe dovuto concludersi oggi, ma la logistica del rientro è diventata problematica, considerando il numero elevato di studenti indisposti, inclusi alcuni membri dello staff. Nonostante alcuni si stiano riprendendo, altri continuano a presentare sintomi persistenti. L’episodio ha segnato un’esperienza che, da educativa e ricreativa, si è trasformata in un evento difficile da dimenticare. Le indagini in corso potrebbero fornire risposte cruciali e contribuire ad evitare il ripetersi di simili situazioni in futuro.