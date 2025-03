Inventa una rapina per prendere i soldi: arrestata una direttrice di Poste

L’ormai ex direttrice è accusata di peculato e simulazione di reato. Allo stesso tempo nei suoi confronti è stato eseguito un sequestro preventivo per equivalente, pari ai circa 30mila euro dei quali si sarebbe appropriata. La finta rapina risale all’11 novembre dello scorso anno, precisamente nella tarda mattinata di un sabato in cui l’ufficio postale di Caccuri, ubicato in una zona periferica del paese, era deserto. La donna aveva chiamato i carabinieri affermando di essere stata vittima di una rapina da parte di quattro soggetti coperti e armati di fucile.